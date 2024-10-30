Yandex Qazaqstan запускает акцию «Щедрый ноябрь» для поддержки благотворительных организаций

В течение ноября Yandex Qazaqstan проведёт благотворительную акцию «Щедрый Ноябрь». Каждый пользователь, совершая заказы в сервисах Яндекс Go по пятницам, сможет стать частью инициативы.За каждые 10 км во всех тарифах Такси и Доставки компания переведёт на благотворительность 1 тенге. А за каждый пятничный заказ в Еде от 3000 тенге фонды получат 10 тенге.Собранные средства будут поровну распределены между благотворительными организациями «Сonnect-Ed», «ITeachMe», «Кризисный центр — Коргау» и «Солнечный мир» . Подробнее о работе каждого фонда можно будет узнать в приложении Яндекс Go.Акция «Ще

В течение ноября Yandex Qazaqstan проведёт благотворительную акцию «Щедрый Ноябрь». Каждый пользователь, совершая заказы в сервисах Яндекс Go по пятницам, сможет стать частью инициативы.

За каждые 10 км во всех тарифах Такси и Доставки компания переведёт на благотворительность 1 тенге. А за каждый пятничный заказ в Еде от 3000 тенге фонды получат 10 тенге.

Собранные средства будут поровну распределены между благотворительными организациями «Сonnect-Ed», «ITeachMe», «Кризисный центр — Коргау» и «Солнечный мир» . Подробнее о работе каждого фонда можно будет узнать в приложении Яндекс Go.

Акция «Щедрый ноябрь» от Yandex Qazaqstan пройдет в стране уже в третий раз. Это один из проектов компании по поддержке НКО. Подопечные и профильные специалисты нескольких организаций-партнеров компании также получают бесплатные поездки и доставки в Яндекс Go в рамках постоянно действующей благотворительной программы.

Евгения Чеботаревская, президент ОФ «Солнечный мир»: “Мы поддерживаем людей с синдромом Дауна и их семьи. Сотрудничество с Yandex Qazaqstan — отличная возможность рассказать большему количеству людей о нашей работе. Именно благодаря объединению многих пользователей сервисов Yandex помощи становится больше, а значит больше семей получат поддержку”.

Захира Онгарбаевна Бегалиева, основатель общественного фонда “ITeachMe”: “Такие проекты, как «Щедрый ноябрь» от Yandex Qazaqstan, напрямую поддерживают нашу миссию в ITeachMe — создавать возможности для тех, кто нуждается в обучении и профессиональном росте. Простота участия — через заказ такси, доставку или еды — делает благотворительность доступной для всех, а это значит, что мы сможем помочь еще большему числу людей изменить свою жизнь к лучшему”.

Итоги акции будут подведены 3 декабря, в «Щедрый вторник» – это международный день благотворительности, в который миллионы людей со всего мира рассказывают о том, как помогают, а бизнес и некоммерческие организации объединяются для проведения акций и мероприятий.

Благодаря пожертвованиям, собранным в прошлогодней акции, фонды реализовали важные инициативы. Например, эко-проект «Тепло» открыл новый склад и обеспечил гуманитарную помощь для пострадавших от паводков. «АРДИ» направил деньги на реабилитацию детей с ДЦП — закупил нужное оборудование для центра. Фонду Omirge Sen удалось приобрести необходимые откашливатели для подопечных. А организация «Вместе против рака» создала просветительские ролики по теме онкологии.

Всего по итогам «Щедрого ноября» в 2023 году Yandex Qazaqstan передал благотворительным организациям 6 миллионов тенге.

О благотворительных организациях, участниках акции в 2024 году:

● ITeachMe — центр, предоставляющий образовательные программы для людей с инвалидностью. Организация фокусируется на обучении как soft, так и hard skills, помогая людям интегрироваться в общество и реализовывать свои трудовые права. Более 1000 выпускников, 90% из которых трудоустроены, прошли обучение. Центр активно развивает новые проекты и проводит хакатоны, создавая возможности для социальной и профессиональной интеграции.

● Солнечный мир – фонд, который оказывает комплексную поддержку людям с синдромом Дауна и их семьям. Организация работает с детьми на разных этапах их жизни: от рождения до трудоустройства и взрослой жизни. Более 400 семей получают помощь в Астане, а также консультативную поддержку по всей республике. Миссия фонда – улучшить качество жизни людей с синдромом Дауна в Казахстане.

● «Кризисный центр — Коргау» оказывает помощь женщинам и детям, пережившим насилие. В кризисных центрах пострадавшие могут получить бесплатные консультации психологов и юристов, а также проживать в приютах до 6 месяцев с детьми. Центры работают в Астане, Кокшетау, Караганде, Экибастузе, Жезказгане и Алматы, ежегодно предоставляя убежище более 200 детям и женщинам, оказывая консультационную поддержку без размещения более 1500 женщинам.

● Connect-Ed – казахстанская инициатива, направленная на борьбу с цифровым неравенством. Организация реализует образовательные проекты, обеспечивая доступ к цифровым навыкам и технологиям для социально уязвимых групп.

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