🌟 Обучение проходит во всех филиалах Destination в городе Уральск.





✅Вы можете выбрать занятия по английскому или казахскому языку, а также изучать оба языка одновременно!





📅 Пример расписания:

Суббота: 2 урока по 55 минут

Воскресенье: 2 урока по 55 минут





ИЛИ





Суббота: 1 урок — 55 минут

Воскресенье: 1 урок — 55 минут





Итого 8 уроков в месяц!





👨‍👩‍👧‍👦 Школа выходного дня открыта как для детей, так и для взрослых.





💻 Можно заниматься онлайн или офлайн.





🗓 Занятия проходят только по выходным.





💰 Стоимость обучения:

👨‍👩‍👧‍👦В группе: 10,000 тг/8 занятий (1 урок - 1,250 тг)

🤵🏼‍♀️Индивидуально: 24,000 тг/8 занятий (1 урок - 3,000 тг)





📍 Количество мест в школе выходного дня ограничено. Запись открыта!





📩 Для записи пишите нам в директ или на WhatsApp: 8 778 448 45 07.





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