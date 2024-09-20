🌟 Обучение проходит во всех филиалах Destination в городе Уральск.
✅Вы можете выбрать занятия по английскому или казахскому языку, а также изучать оба языка одновременно!
📅 Пример расписания:
Суббота: 2 урока по 55 минут
Воскресенье: 2 урока по 55 минут
ИЛИ
Суббота: 1 урок — 55 минут
Воскресенье: 1 урок — 55 минут
Итого 8 уроков в месяц!
👨👩👧👦 Школа выходного дня открыта как для детей, так и для взрослых.
💻 Можно заниматься онлайн или офлайн.
🗓 Занятия проходят только по выходным.
💰 Стоимость обучения:
👨👩👧👦В группе: 10,000 тг/8 занятий (1 урок - 1,250 тг)
🤵🏼♀️Индивидуально: 24,000 тг/8 занятий (1 урок - 3,000 тг)
📍 Количество мест в школе выходного дня ограничено. Запись открыта!
📩 Для записи пишите нам в директ или на WhatsApp: 8 778 448 45 07.
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