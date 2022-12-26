Юная пара приехала в Атырау из Семея продавать наркотики

У них изъяли 360 граммов «синтетики», передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Стражи порядка сообщили о задержании 18-летней девушки и 20-летнего парня, прибывших в Атырау из Семея. Они жили в арендованной квартире, где правоохранители нашли синтетические наркотики весом 360 граммов, zip-пакеты и электронные весы. Юные наркоторговцы показали шесть мест, где они уже успели оставить закладки. Там было 45 граммов запрещённых веществ. Задержанные водворены в изолятор временного содержания, следствие продолжается. Дом с женой и ребенком поджёг житель Атырау Мы дорожим каждым нашим п