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Социум

Юная пара приехала в Атырау из Семея продавать наркотики

У них изъяли 360 граммов «синтетики», передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Стражи порядка сообщили о задержании 18-летней девушки и 20-летнего парня, прибывших в Атырау из Семея. Они жили в арендованной квартире, где правоохранители нашли синтетические наркотики весом 360 граммов, zip-пакеты и электронные весы. Юные наркоторговцы показали шесть мест, где они уже успели оставить закладки. Там было 45 граммов запрещённых веществ. Задержанные водворены в изолятор временного содержания, следствие продолжается. Дом с женой и ребенком поджёг житель Атырау Мы дорожим каждым нашим п
Дана Рахметова
Юная пара приехала в Атырау из Семея продавать наркотики
У них изъяли 360 граммов «синтетики», передаёт Polisia.kz.
Чиновник на внедорожнике с подложными номерами совершил ДТП в Атырауской области
Чиновник на внедорожнике с подложными номерами совершил ДТП в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Стражи порядка сообщили о задержании 18-летней девушки и 20-летнего парня, прибывших в Атырау из Семея. Они жили в арендованной квартире, где правоохранители нашли синтетические наркотики весом 360 граммов, zip-пакеты и электронные весы. Юные наркоторговцы показали шесть мест, где они уже успели оставить закладки. Там было 45 граммов запрещённых веществ. Задержанные водворены в изолятор временного содержания, следствие продолжается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау задержание

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