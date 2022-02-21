- Они держат налоговые аресты незаконно, до конфискации имущества. Все аресты я в суде обжаловал. Пусть откроют счета, уберут руки от этих денег. Я должен выдать зарплату, порядка трёх миллионов. И мне нужно работать, - сказал мужчина. - Вообще прокуратура инициировала конфискацию денежных средств, находящихся на счете компании, необоснованно. Суд их поддерживает, а никаких оснований для этого нет. Прошло пять лет с момента судебного разбирательства, а прокуратора только проснулась. Если бы они конфисковали всё до июля 2017 года, то было бы всё по закону. Почему юридическое лицо должно теперь страдать и отдавать свои деньги в бюджет? У нас нет независимых судей. Все выполняют чью-то волю. Если бы они как по Конституции были независимы и совершали правосудие, то всё было бы по-другому.

- Согласно принятым мерам по взысканию задолженности было выдано распоряжение о приостановлении расходных операций, - пояснили в ведомстве.

Аскар Давлетчаров Мужчина вышел на пикет к зданию облсуда сегодня, 21 февраля. Он требует снятия арестов со счетов его строительной компании ТОО "Кумбез Курылыс Компаниясы". По словам Аскара Давлетчарова, в 2016 году департамент экономических расследований в отношении физических лиц (рабочих ТОО "Кумбез Курылыс Компаниясы") возбудил уголовное дело по статье 215 УК РК "Лжепредпринимательство". Несколько человек осудили за создание ТОО и обналичивание денежных средств. При этом в ходе судебного разбирательства доказано, что сделки с двумя контрагентами признаны действительными. Иными словами, происхождение денег было законно. В итоге подсудимых приговорили к тюремным срокам, а также к конфискации имущества и запрету занятием предпринимательской деятельностью. Но в отношении экс-директора дело выделили в отдельное производство, а затем вовсе прекратили. В 2017 году статья 215 УК РК была декриминализирована, а осужденных реабилитировали. В 2021 году Аскар Давлетчаров, зная, что счета арестованы, купил эту компанию, но до сих пор не может начать работать. Он утверждает, что департамент государственных доходов держит арестованные счета искусственно.Между тем в департаменте государственных доходов по ЗКО пояснили, что у данной компании имеется налоговая задолженность свыше 600 тысяч тенге.При этом Аскар Давлетчаров отказался называть сумму арестованных средств, отметив, что этих денег хватило бы для создания 5-10 рабочих мест. По его словам, в последнее время обстановка в судебной системе становиться только хуже. Ему трижды отказывали в пикете перед зданием областной прокуратуры. Два раза отказано по техническим моментам - он допустил ошибку в своих уведомлениях. Третий раз ему пришёл ответ, что прокуратура относится к объекту Минобороны и Нацбезопасности. Однако мужчина утверждает, что надзорный орган не имеет отношения к этим объектам.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.