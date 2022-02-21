– По данному факту начато досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый находится под домашним арестом, - сообщили в полиции.

– 17 февраля он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной назвал сложившиеся семейные обстоятельства, - подчеркнули в акимате Акжайыкского района.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 14 февраля. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, около полуночи в травмпункт районной больницы села Чапаево с проникающими ножевыми ранениями брюшной области доставили 28-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний житель Акжайыкского района.Как выяснилось, подозреваемым оказался руководитель отдела внутренней политики акимата Акжайыкского района Армат Хайруллин. В тот день пострадавший сам пришёл к чиновнику домой и между ними возник конфликт. Что стало причиной раздора - неизвестно. В районном акимате сообщили, что до 17 февраля Армат Хайруллин находился на работе.В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильно тяжёлое, у него были колото-резанные ранения грудной и брюшной полости. Мужчина прооперирован и находится в реанимационном отделении областной многопрофильной больницы.