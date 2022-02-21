Ущерб государству, по предварительным данным, оценивается в 131 млн тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Налог на майнинг в Казахстане предлагают увеличить в 10 раз Изображение с сайта Pixabay Крупную майнинговую ферму в Жамбылском районе выявили специалисты Антикоррупционной службы Алматинской области совместно с сотрудниками департамента экономических расследований. Её иностранные инвесторы разместили на территории бывшего суконного комбината.
- Незаконно воспользовавшись техническими условиями электроэнергии, увеличили мощность потребляемого электричества, при этом оплачивая её стоимость по льготному тарифу. Во время обыска на территории АО «Каргалы» специалисты обнаружили более 2 800 единиц оборудования стоимостью более одного млрд тенге, - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.
Более того, организаторов обвиняют в даче взяток от 50 тысяч до полутора миллионов тенге сотрудникам АО «Алатау Жарык Компаниясы» (электроэнергетическая компания) и РЭС Жамбылского района. В Минэнергетике сообщали о приостановлении работы 13 майнинговых ферм. Их выявили всего за пять дней.