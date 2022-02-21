У него изъяли охотничье ружье 12 калибра, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Находящийся в международном розыске иностранец задержан в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил заместитель начальника управления комитета административной полиции Даурен Козыбаков в ходе брифинга в МВД. Подозреваемого выявили в ходе проведения ОПМ «Правопорядок».
- В Алматинской области задержан находившийся в международном розыске преступник, который седьмого февраля 2020 года в селе Масанчи Кордайского района, в группе лиц, выстрелами из охотничьего ружья убил четырёх человек. Ружье «МР-27ЕМ-1С» 12 калибра изъято, - сказал Козыбаков.

Беспорядки в Кордае

Конфликт разгорелся седьмого февраля 2020 года в селе Масанчи, а затем перекинулся на соседние сёла. В результате погромов погибли восемь человек, десятки ранены. Было сожжено 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 автомобилей. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что групповой дракой из хулиганских побуждений попытались воспользоваться провокаторы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.