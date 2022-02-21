Мужчина находился в международном розыске, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Авто и 7,5 миллионов тенге отобрали у жителя ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала ОПМ «Правопорядок» стражи порядка Казахстана задержали 327 уголовных преступников, находящихся в розыске.
- В Краснодарском крае задержан находившийся в международном розыске за создание и руководство финансовой пирамиды бывший директор филиала ТОО «Центр Финанс», - сообщил заместитель начальника управления комитета административной полиции Даурен Козыбаков в ходе брифинга в МВД.
По версии следствия, мужчина 1990 года рождения с 2018 по 2020 годы привлекал средства граждан в особо крупном размере в созданную им финансовую пирамиду.