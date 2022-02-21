Toyota Alphard опрокинулся на 207 километре дороги 20 февраля в 7:30, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В день ДТП в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в аварии погиб
пассажир, ещё двое с различными травмами госпитализированы в Акжайыкскую центральную районную больницу.
Сегодня, 21 февраля, начальник управления местной полицейской службы Уральска Мерхат Аженов озвучил предварительную причину ДТП - водитель не справился с управлением из-за гололёда и допустил опрокидывание в кювет.
- Назначен ряд экспертиз, согласно которым будет дана юридическая оценка. Все колёса авто были с зимней покрышкой, шипованные, - пояснил Аженов.
Досудебное расследование ведётся по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека".
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что пострадавшие находятся под наблюдение врачей.
- 35-летний мужчина ушиб коленный сустав справа, ему диагностировали гемартроз (кровоизлиянием в полость сустава, возникающим в результате разрыва кровеносных сосудов). 41-летний пострадавший получил политравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваную рану затылочной области, закрытые переломы 6-ого и 7-ого рёбер слева и 5,6,7,8-ых рёбер справа со смещением. Также у него закрытый перелом отростка 7-ого шейного позвонка, 6,8,9-ых грудных позвонков, 1,2,3,4 -ых поясничных позвонков, компрессионный перелом позвоночника, травматический шок II-III степени, - информировали в облздраве.
По данным полицейских, в этом году было зарегистрировано 23 ДТП, в которых погиб 21 человек и 42 получили ранения различной степени тяжести (за аналогичный период прошлого года произошло 38 ДТП, где 22 человека погибли и 79 получили ранения).
Стоит отметить, что дорога Уральск - Атырау печально известна, как "дорога смерти". 14 января здесь произошло
ДТП, в котором заживо сгорели пять человек. В феврале прошлого года на этой же дороге всего на четыре дня погибли 13 человек
.
Только в первый день нового года в авариях в ЗКО погибли
шесть человек, в том числе двое детей
.
