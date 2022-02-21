Чаще всего в 2021 году казахстанцы умирали от болезней системы кровообращения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 18 новых автомобилей скорой медицинской помощи прибыли в Атырау По данным аналитиков ranking.kz, в 2021 году скончались 183,4 тысячи человек. Это на 12,8% больше, чем годом ранее. Наибольшая численность умерших пришлась:
  • на ВКО - 18,8 тысяч человек,рост за год - 13,1%;
  • на Алматинскую область - 18,7 тысяч человек, плюс 15,3%;
  • на Алматы - 18,4 тысячи человек, плюс 25,6%.
Наименьшая численность умерших зафиксирована в Мангистауской области - 4,5 тысячи человек, плюс 6,4%. Несмотря на пандемию COVID-19, по официальным данным в Казахстане чаще всего умирали:
  • от болезней системы кровообращения - 43,4 тысячи человек;
  • от болезни органов дыхания - 20,8 тысяч человек;
  • от новообразований - 14,5 тысяч человек.
Почти на 13% за год выросла смертность в Казахстане