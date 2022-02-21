- С начала года полицейские провели 191 обследование дорог и столько же было выдано предписаний по устранению недостатков. По всем получены ответы. За неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлечено 22 должностных лица, в том числе 17 за неудовлетворительное содержание дорог в зимний период, - пояснил Тимур Майранов.Также он отметил, что по части 2 статьи 631 КоАП РК "Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог" за ДТП. повлёкшие смерть человека, привлечено к ответственности пять должностных лиц. Ранее в полиции сообщали, что в этом году в области зарегистрировано 23 ДТП, в которых погиб 21 человек и 42 получили ранения различной степени тяжести (за аналогичный период прошлого года произошло 38 ДТП, где 22 человека погибли и 79 получили ранения). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
