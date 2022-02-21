- Директора школы №18 Тойшыманову и её заместителя по хозяйственной части Баймаганбетову наказали, по приказу на них наложено наказание в виде «замечания», - сообщили в управлении образования.

В управлении образования Актюбинской области сообщили, что в школу №18 детей возят двумя автобусами из жилых массивов Орлеу, Акшат, Акжар-2 и садоводческих коллективов. Один из автобусов школа арендует, второй в его собственности. В последнем 21 февраля произошло замыкание проводки в моторной части. Автобус гасили двумя огнетушителями. 33 ученика, которые там находились, вывели. Теперь для них школа арендовала другой автобус.Проблема со школьными автобусами в Актобе давно. Многие из них старые, есть не подлежащие ремонту. В 2021 году из областного бюджета для организаций образования приобрели 16 автобусов, девять из них для обновления старых, семь - для школ, не имеющих автобусы. Из 16 автобусов городские школы получили только три. В этом году планируют приобрести 32 автобуса.