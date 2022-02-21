Пытавшуюся спрыгнуть с моста девушку спасли в Атырау
23-летняя девушка пыталась спрыгнуть с моста в ночь на 21 февраля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что женщину на мосту в микрорайоне Атырау заметили сотрудники Центра оперативного управления.
- Дежурный инспектор ЦОУ Гульмира Таздарбаева незамедлительно сообщила об этом ближайшему экипажу патрульной полиции «Батыс». Прибыв на место происшествия, Ерболат Магзомов спас 23-летнюю гражданку, которая собиралась прыгнуть с моста, - рассказали в полиции.
В декабре с моста в Атырау спрыгнула беременная женщина.
