- При личном обыске у задержанного изъято четыре пакета с марихуаной, а при обыске его квартиры обнаружено ещё 115 пакетов. Всего у мужчины было изъято почти пять килограмм марихуаны. По словам задержанного, он планировалось реализовать их на территории Актюбинской области, - сообщили в пресс-службе департамента.

Фото: пресс-служба ДП на транспорте В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что наркоторговцу из Актобе вынесли приговор. 33-летнего мужчину задержали летом прошлом года. Он наладил канал поставки марихуаны из южных регионов страны в Актобе железнодорожным транспортом.Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы.