В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..-1, ночью понизится до -3..-5. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +7..+9 градусов, ночью температура составит 0..-2 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.

В Актобе днём ожидается погода без осадков, +1..-1 градусов. Ночью пройдет снег, столбики термометров опустятся до -1..-3 градусов. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.

В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

Ложбина циклона с районов Белого моря будет смещаться через западные и северные регионы, вызывая дожди, снег и гололёд.