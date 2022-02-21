Фото с сайта pexels.com Исследователи заявили, что когнитивные способности человека (мышление, пространственная ориентация, понимание, вычисление, обучение, речь) не имеют общей связи со скоростью движений. Для получения достоверных результатов было взято на исследование более одного миллиона человек. Эксперимент заключался в том, что все они должны были правильно сопоставить картинки и слова, которые поочередно появлялись на мониторах. Учёные сделали вывод, что медленные ответы никак не связаны с возрастом человека, а наоборот, чем старше человек, тем более вдумчив и осторожен он. То есть люди постарше стараются не делать ошибок. Ещё одна составляющая, у пожилых людей замедленные движения, то есть, они не так быстро могут нажать на клавишу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.