Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

За 4 млн тенге в месяц арендуют здание ресторана для детей в Уральске

В здании сейчас располагается центр внешкольной работы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Во время сессии маслихата руководитель городского отдела образования Акжаркын Темирханова рассказала, что в городе функционируют 50 школ, столько же государственных детских садов, 84 частных детсада и шесть учреждений дополнительного образования. В школах обучаются 58 400 детей, и только 14 812 детей посещают организации дополнительного образования. Густонаселёнными и быстроразвивающимися микрорайонами в Уральске можно назвать посёлки Зачаганск и Деркул. По словам Акжаркын Темирхановой, большинство школ в этих
Арайлым Усербаева
За 4 млн тенге в месяц арендуют здание ресторана для детей в Уральске
В здании сейчас располагается центр внешкольной работы, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В здании ресторана в Уральске организовали центр детского творчества
В здании ресторана в Уральске организовали центр детского творчества
Во время сессии маслихата руководитель городского отдела образования Акжаркын Темирханова рассказала, что в городе функционируют 50 школ, столько же государственных детских садов, 84 частных детсада и шесть учреждений дополнительного образования. В школах обучаются 58 400 детей, и только 14 812 детей посещают организации дополнительного образования. Густонаселёнными и быстроразвивающимися микрорайонами в Уральске можно назвать посёлки Зачаганск и Деркул. По словам Акжаркын Темирхановой, большинство школ в этих микрорайонах являются трёхсменными, и на их базе невозможно открыть дополнительные кружки и центры творчества. Во время пандемии владельцы ресторанов и кафе были вынуждены приостановить свой бизнес из-за пандемии. Власти области предложили им переоборудовать свои помещения под центры творчества и кружки. Так, в здании ресторана «Той сарайы» в посёлке Зачаганск открыли центр творчества «Шабыт». В центре действуют 14 кружков, ориентированных на дополнительное образование детей. Здесь маленькие уральцы могут посещать кружки по вокалу, танцам, домбре, тогызкумалаку, рукоделию, шахматам, шашкам, канатной гребле, песочной живописи, кондитерскому и изобразительному искусству. Оказалось, что за аренду здания ресторана городской отдел образования ежемесячно выплачивает по четыре миллиона тенге.
– На аренду деньги у нас не предусмотрены. Поэтому мы просим власти города рассмотреть вопрос о выкупе этого здания либо о строительстве нового центра в этом микрорайоне, - отметила Акжаркын Темирханова.
Аким города Миржан Сатканов говорит, что торопиться выкупать здание нет необходимости. Перед тем, как принять решение, нужно провести анализ - выгодно ли будет городскому бюджету выкупать это здание. Градоначальник предположил, что выкуп здания обойдется бюджету в 500 - 600 миллионов тенге, далее необходимо будет провести капитальный ремонт, который может стоить ещё дополнительные средства. При этом Сатканов не исключил возможность строительства в будущем нового центра в этом районе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров