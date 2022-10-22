– На аренду деньги у нас не предусмотрены. Поэтому мы просим власти города рассмотреть вопрос о выкупе этого здания либо о строительстве нового центра в этом микрорайоне, - отметила Акжаркын Темирханова.Аким города Миржан Сатканов говорит, что торопиться выкупать здание нет необходимости. Перед тем, как принять решение, нужно провести анализ - выгодно ли будет городскому бюджету выкупать это здание. Градоначальник предположил, что выкуп здания обойдется бюджету в 500 - 600 миллионов тенге, далее необходимо будет провести капитальный ремонт, который может стоить ещё дополнительные средства. При этом Сатканов не исключил возможность строительства в будущем нового центра в этом районе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
За 4 млн тенге в месяц арендуют здание ресторана для детей в Уральске
В здании сейчас располагается центр внешкольной работы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Во время сессии маслихата руководитель городского отдела образования Акжаркын Темирханова рассказала, что в городе функционируют 50 школ, столько же государственных детских садов, 84 частных детсада и шесть учреждений дополнительного образования. В школах обучаются 58 400 детей, и только 14 812 детей посещают организации дополнительного образования. Густонаселёнными и быстроразвивающимися микрорайонами в Уральске можно назвать посёлки Зачаганск и Деркул. По словам Акжаркын Темирхановой, большинство школ в этих