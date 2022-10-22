За 4 млн тенге в месяц арендуют здание ресторана для детей в Уральске

В здании сейчас располагается центр внешкольной работы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Во время сессии маслихата руководитель городского отдела образования Акжаркын Темирханова рассказала, что в городе функционируют 50 школ, столько же государственных детских садов, 84 частных детсада и шесть учреждений дополнительного образования. В школах обучаются 58 400 детей, и только 14 812 детей посещают организации дополнительного образования. Густонаселёнными и быстроразвивающимися микрорайонами в Уральске можно назвать посёлки Зачаганск и Деркул. По словам Акжаркын Темирхановой, большинство школ в этих