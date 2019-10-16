За две недели на дорогах в ЗКО погибли 14 человек

С начала октября на территории области произошло 19 ДТП, в которых погибли 14 человек и еще 15 получили ранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебека Куспаева, на сегодняшний день ДТП в области - один из актуальных вопросов. Так как на дорогах ежедневно происходят аварии. - По статистике в области наблюдается снижение общего количества ДТП на 10%. Количество погибших в них снизилось на 11%, но при этом возросло число раненых. С начала года по области погибли 59 мужчин, 1