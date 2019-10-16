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Происшествия

За две недели на дорогах в ЗКО погибли 14 человек

С начала октября на территории области произошло 19 ДТП, в которых погибли 14 человек и еще 15 получили ранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебека Куспаева, на сегодняшний день ДТП в области - один из актуальных вопросов. Так как на дорогах ежедневно происходят аварии. - По статистике в области наблюдается снижение общего количества ДТП на 10%. Количество погибших в них снизилось на 11%, но при этом возросло число раненых. С начала года по области погибли 59 мужчин, 1
Кристина Кобина
За две недели на дорогах в ЗКО погибли 14 человек
С начала октября на территории области произошло 19 ДТП, в которых погибли 14 человек и еще 15 получили ранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебека Куспаева, на сегодняшний день ДТП в области - один из актуальных вопросов. Так как на дорогах ежедневно происходят аварии. - По статистике в области наблюдается снижение общего количества ДТП на 10%. Количество погибших в них снизилось на 11%, но при этом возросло число раненых. С начала года по области погибли 59 мужчин, 19 женщин и 5 детей. Только за 15 дней октября в ЗКО произошло 19 ДТП, в которых погибли 14 человек и 15 человек получили телесные повреждения, - пояснил Кенжебек Куспаев. Также начальник местной полицейской службы департамента полиции ЗКО отметил статистику ДТП за последние пять лет. - Количество ДТП снижается, но количество погибших растет. В 2015 году произошло 503 ДТП, в них погибли 99 человек, однако в 2018 году произошло 385 ДТП, в которых погибли 111 человек, - рассказал Кенжебек Куспаев.
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ДТП погибшие

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