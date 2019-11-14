За коммерческий подкуп задержали банковского рабочего в Уральске

1 миллион тенге получил работник банка от предпринимателя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте экономических расследований ЗКО сообщили, что задержано должностное лицо одного из банков г. Уральск, которое незаконно получило более 1 млн тенге от директора ТОО за снижение суммы взыскиваемой задолженности при подаче искового заявления в суд, восстановления графика погашения по договору банковского займа и общее покровительство по службе. По данному факту расследуется уголовное дело по ч.5 п.4 ст.253 УК РК "Коммерческий подкуп". Мы дорожим