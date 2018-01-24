Иллюстративное фото из архива "МГ" С 12 по 18 января этого года на территории Актюбинской области проводился оперативно-профилактическое мероприятие «Капкан». Было создано 40 мобильных групп, которыми было проведено 170 рейдовых мероприятий. Как сообщили в пресс-службе МПС ДВД Актюбинской области, всего было выявлено 139 фактов нарушений природоохранного законодательства. -Из них по 135 вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 353 860 тенге. Кроме того, за этот период было выявлено и возбуждено 3 уголовных дел по статье 337 УК РК - "Незаконная охота" и 287 УК РК - "Незаконная охота и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - пояснили в МПС ДВД Актюбинской области. Между тем, за период проведения ОПМ у правонарушителей было обнаружено и изъято определенное количество вещественных доказательств. - Было изъято 3 единицы незарегистрированного гладкоствольного огнестрельного оружия и 4 патрона,- отметили МПС ДВД Актюбинской области.