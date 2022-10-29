За охоту и рыбалку составили полсотни протоколов на жителей ЗКО

Изъяты 34 килограмма раков, пять раколовок и две резиновые лодки. Фото предоставлено ДП ЗКО По информации департамента полиции ЗКО, за шесть дней полицейские возбудили два уголовных дела по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов». Составили 54 административных протокола, из них 32 по статье 382 КоАП РК «Нарушение правил охоты» и 22 по статье 383 КоАП РК «Нарушение правил рыболовства». - Также задержали жителя Уральска, который ловил сетями раков на берегу реки Чаган. У задержанного изъяли лодку, два мешка раков и раковоловку, - пояснили в ведомстве. Также раков изъяли у водителя,