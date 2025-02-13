За паводками в СКО будут «следить» с помощью дронов

По информации «24KZ», в период половодья благодаря дронам удастся более корректно оценивать обстановку, оперативно передавать информацию и координировать действия служб. Систему мониторинга представили премьер-министру Олжасу Бектенову. Он прибыл в регион, чтобы проверить готовность к предстоящей весне.

В Северо-Казахстанской области запускать дроны для обследования территорий намерены с шести точек. Беспилотник способен отдаляться от точки старта на 7 км, а длина полета может занимать до 45 минут. Такие аппараты позволят правильно оценивать обстановку и координировать действия служб.

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