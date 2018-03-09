«За свинью ответишь» - актюбинка подала в суд на коллегу за оскорбление

Иллюстративное фото из архива "МГ" В офисе актюбинской компании поругались женщины. После этого одна из них написала заявление в суд с требованием привлечь коллегу к уголовной ответственности по статье «Оскорбление». В заявлении написала, что та назвала ее свиньей. А так как женщина с детства имеет лишний вес, то сравнение с таким животным для нее очень оскорбительно. Просила обидчицу приговорить к штрафу и обязать выплатить ей 400 тысяч тенге. Обвиняемая в суде пояснила, что слова «свинья» не говорила, а произнесла слово свинство за то, что ее оппонент записывала их разговор на диктофон. Суд пришел к выводу, что частный обвинитель не привел доказательств того, что ее обозвали свиньей, а предоставленная ею диктофонная запись велась негласно, а это не может быть вещдоком. Таким образом, подсудимую Татьяну С. суд оправдал в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Теперь оправданная имеет право через суд взыскать с частного обвинителя компенсацию за незаконное уголовное преследование.