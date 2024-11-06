За выброшенные окурки штрафуют жителей ЗКО

По данным департамента полиции ЗКО, с начала 2024 года сотрудники полиции ЗКО выявили более 5 тысяч нарушений связанных с загрязнением мест общего пользования.

По данным департамента полиции ЗКО, с начала 2024 года сотрудники полиции ЗКО выявили более 5 тысяч нарушений связанных с загрязнением мест общего пользования.

— С начала года за подобные нарушения полицейские региона составили 5348 административных протоколов. Основную часть правонарушении выявленных с помощью камер видеонаблюдения — выброс окурков сигарет, — пояснили в ведомстве.

К слову, за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 20 МРП (от 36 920 тенге до 73 840 тенге) .

Отметим, накануне штраф почти в 20 тысяч тенге получил житель Павлодара за брошенный окурок. Мужчину заметили по камерам наблюдения и привлекли к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 18460 тенге. В Петропавловске оштрафовали 35-летнего местного жителя за выброшенный окурок в центре города.

Ранее в Казахстане вступил в силу запрет на ввоз, изготовление и продажу электронных сигарет. За их оборот вводится уголовная ответственность: за продажу – штраф до 200 МРП, либо общественные работы до 200 часов, или арест до 50 суток; за ввоз и распространение – штраф до 2000 МРП, либо общественные работы сроком до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет; за те же деяния, совершённые преступной группой, или в особо крупном размере, или неоднократно, – штраф в размере до 5000 МРП, либо общественные работы до 1200 часов, либо до пяти лет ограничения или лишения свободы.