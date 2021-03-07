Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований ЗКО, двое мужчин выписывали фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени ТОО «Sauda Centre» и ТОО «TIM-KAZ» в адрес других субъектов предпринимательства. Тем самым незаконно освободили их от уплаты налогов. Сумма причиненного государству ущерба составляет 76,9 миллиона тенге. – Приговором Уральского городского суда Джусупов и Бакирова признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 216 УК РК "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров". Джусупову было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, Бакировой - ограничение свободы на 2 года. Ущерб, причиненный государству полностью возмещен, - сообщили в ДЭР по ЗКО. U5n7cy3EGSE Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.