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Социум

За взятку в 430 тысяч тенге задержали налоговика в Уральске

Сотрудник управления государственных доходов в данный момент находится под стражей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, 5 марта сотрудник управления государственных доходов ДГД по ЗКО получил взятку в размере 430 тысяч тенге от директора ТОО. Взамен налоговик обещал предпринимателю беспрепятственно снять ограничение с банковского счета и оказывать дальнейшее покровительство. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйст
Арайлым Усербаева
За взятку в 430 тысяч тенге задержали налоговика в Уральске
Сотрудник управления государственных доходов в данный момент находится под стражей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
1,7 млн тенге вымогал мужчина у жителя Уральска
1,7 млн тенге вымогал мужчина у жителя Уральска
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, 5 марта сотрудник управления государственных доходов ДГД по ЗКО получил взятку в размере 430 тысяч тенге от директора ТОО. Взамен налоговик обещал предпринимателю беспрепятственно снять ограничение с банковского счета и оказывать дальнейшее покровительство. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
взятка налоговик

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