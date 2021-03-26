За взятку в 430 тысяч тенге задержали налоговика в Уральске

Сотрудник управления государственных доходов в данный момент находится под стражей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, 5 марта сотрудник управления государственных доходов ДГД по ЗКО получил взятку в размере 430 тысяч тенге от директора ТОО. Взамен налоговик обещал предпринимателю беспрепятственно снять ограничение с банковского счета и оказывать дальнейшее покровительство. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйст