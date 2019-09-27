Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек ЗКО» Ілес похитила бюджетные средства в сумме 2,4 млн тенге. Средства были выделены на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд предприятия. – 26 сентября этого года приговором суда района Байтерек ЗКО Ілес за хищение бюджетных средств назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев (с отсрочкой наказания на 1 год), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, - сообщили в антикоррупционной службе РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.