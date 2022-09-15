Асфальтовый слой уложили на 75 километрах двухполосной дороги, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено АО "НК "Казавтожол"
По информации АО “НК” КазАвтоЖол”, на объекте капитального ремонта “Казталовка - Жанибек - гр. РФ” в Западно-Казахстанской области заасфальтировано 75 км двухполосной дороги. Таким образом, асфальтовое покрытие уложено на половине данной автодороги республиканского значения. На сегодняшний день дорожно-строительные работы продолжаются на всех четырех участках.
Кроме того, в текущем году для увеличения темпа работ ЗКОФ АО “НК” КазАвтоЖол” вместе с подрядными организациями к строительно-монтажным работам привлек вдвое больше специальной техники и персонала. Так, на объекте капитального ремонта трудятся 400 человек персонала и работает 260 единиц спецтехники.
– Ранее на последнем четвертом участке данной автодороги подрядной организацией работы велись слабо. Сейчас привлекли дополнительное количество спецтехники, тем самым темпы работ нарастили. Также определили нового подрядчика на втором участке. Они приступили к работам по мобилизации. Работы с опережением ведутся подрядной организацией на третьем участке. От графика производства работ не отстает и подрядчик первого участка. В целом по сравнению с прошлым годом динамика строительно-монтажных работ значительно улучшилась, - отметил руководитель Западно-Казахстанского областного филиала Казбек Мамбетов.
Завершение строительно-монтажных работ на данном дорожном объекте запланировано на конец 2023 года.
В начале августа глава МИИР говорил, что в ЗКО фиксируется низкий темп улучшения состояния автодорог.
Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин считаются одними из самых изношенных в области. Ежегодно жители южных районов сталкиваются с одной и той же проблемой: с наступлением весны и осени машины буквально тонут в грязи. В жиже тонут не только легковые авто, но и спецтехника
. Сельчанам приходится сутками проводить время в пути.
Капитальный ремонт этих двух дорог протяжённостью 248 километров начался ещё в 2019 году. Тогда приняли решение разделить трассу на шесть участков и определить сразу нескольких подрядчиков, чтобы быстрее отремонтировать дорогу. Так как это дороги республиканского значения, заказчиком выступил филиал ЗКО АО «НК «КазАвтоЖол». Тендер на ремонт выиграли
четыре ТОО: Uniserv, «Темиржол жондеу»,«Атырау жолдары» и «Акжол курылыс». Однако ремонт всё же затянулся.
В апреле этого года вокруг капитального ремонта печально известной трассы Казталовка-Жанибек
вновь разгорелся скандал. Генеральный подрядчик - ТОО «Темиржол жондеу», который в свою очередь нанимает субподрядную организацию ТОО ADF Stroy+. Она заключила договор с местными предпринимателями на предоставление в аренду спецтехники, поставку ГСМ, строительных материалов, услуги по организации питания, а также на вывоз и утилизацию отходов. Однако оплату за предоставленные товары и услуги эти предприниматели не получили
. Общая задолженность ТОО ADF Stroy+ перед поставщиками составляет 236 миллионов тенге.
21 апреля сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете Egemen Qazaqstan о плохом состояния трасс ЗКО. Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры и наказать виновных в срыве сроков
.
22 апреля премьер Алихан Смаилов ознакомился с проектом
по реконструкции трассы Подстепное - Федоровка - граница РФ и поручил ускорить работу
по строительству и ремонту дорог ЗКО.
23 апреля за несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО от занимаемой должности освобождён
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.
26 апреля уволен директор филиала
АО «НК «КазАвтоЖол» в ЗКО Амир Каримбаев. Кроме этого, меры административного характера применены в отношении ряда руководящих работников и специалистов центрального аппарата АО и комитета автомобильных дорог.
