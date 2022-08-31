- Дело изучается на предмет установления того, какую роль в смерти сыграла оспа обезьян, - сказано в пресс-релизе.

Фото: CDC/К.Голдсмис По данным местного департамента здравоохранения, умершим оказался пожилой житель с ослабленным иммунитетом.Местные СМИ пишут, что смерть пациента с оспой обезьян - первая в стране. Ранее в США ввели режим ЧС из-за этой болезни.

Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболевание. Инкубационный период - от пяти до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение. Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и белки. Инфицирование также может произойти при контакте с кровью заражённого или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.