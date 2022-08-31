Глава «КазМунайГаза» и вице-министр энергетики получили строгие выговоры за дефицит дизтоплива
Ситуация должна стабилизироваться уже в начале сентября.
Специальная комиссия по вопросам бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны назвала основные причины нехватки дизеля. Одна из основных - существенный рост потребления топлива, в основном транзитным иностранным транспортом. Вторая причина – переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене.
- Зафиксированы факты, когда отечественные нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объёмов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС. Кроме того, выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний «КазМунайГаз», Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов, - сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Для нормализации ситуации принят ряд мер:
увеличен объём производства ДТ до 5,2 млн тонн в этом году (на 340 тысяч тонн больше, чем в 2021 году);
увеличены объёмы отгрузки ДТ с нефтеперерабатывающих заводов;
Фонд «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз» договорились о поставках дополнительных объёмов дизтоплива;
запланировано расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ;
с 2023 года планируется поэтапный переход на новую схему работы НПЗ - нефть на заводы будет поставляться непосредственно недропользователями либо путём прямого закупа НПЗ.
За непринятие своевременных мер объявлены строгие выговоры председателю правления АО НК «КазМунайГаз» Мирзагалиеву (бывший министр энергетики) и вице-министру энергетики Магауову. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ.
Стабилизация ситуации ожидается в начале сентября.
Ситуация с дизелем в Казахстане
С 22 августа 2022 года владельцы автомобилей с казахстанскими водительскими удостоверениями могут приобрести не больше 100 литров дизельного топлива по 260 тенге за литр. При этом установлен лимит в 300 литров, при превышении которого цена на топливо увеличивается до 450 тенге за литр. Иностранцы также платят за литр дизтоплива 450 тенге.
Водители считают, что АЗС ограничивают их в покупке, чтобы продать иностранцам подороже.