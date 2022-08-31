- Телефон, с которого пропавший позвонил, был отключён. Позже полицейские установили, что сообщение о пропаже было ложным. Поисковые работы остановили, - рассказали стражи порядка.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 16-летний подросток отправил в полицию сообщение о своей пропаже. На поиски отправились сотрудники ДЧС и правоохранители. По его же наводкам, мальчика искали в камышах.Мать подростка оштрафовали по статье «Заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб». Теперь она должна казне 84 тысячи тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.