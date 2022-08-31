Мальчик заявил, что пропал в камышах на набережной, передаёт Polisia.kz. Десятый день полицейские ищут подозреваемого в убийстве бизнесмена в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" 16-летний подросток отправил в полицию сообщение о своей пропаже. На поиски отправились сотрудники ДЧС и правоохранители. По его же наводкам, мальчика искали в камышах.
- Телефон, с которого пропавший позвонил, был отключён. Позже полицейские установили, что сообщение о пропаже было ложным. Поисковые работы остановили, - рассказали стражи порядка.
Мать подростка оштрафовали по статье «Заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб». Теперь она должна казне 84 тысячи тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.