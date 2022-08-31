Фото: Wikimedia Commons Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. После тяжёлой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв. По данным пресс-службы Горбачёв-фонда, его похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой. Дату похорон определит семья. Горбачёв был первым и последним президентом СССР.