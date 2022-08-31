- Для проведения инспекции воздушного судна из Алматы ближайшим рейсом направлен инженер. В связи с проиcшествием рейс КС7292 Актобе - Атырау предварительно задержан на три часа 50 минут, рейс KC7275/7276 Атырау - Актау - Атырау - на 15 часов, - сообщили в пресс-службе AirAstana.

31 августа на рейсе Анталья - Актобе в створку шасси самолёта FlyArystan при посадке попала птица. C начала года на рейсах группы компаний Air Astana зафиксировано 99 случаев столкновения с птицами. Только с начала августа это пятый случай.