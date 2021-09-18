1. Рукопожатие

2. Дай пять

3. Класс

Такой жест является одним из самых распространенным в Европе. Его стали использовать еще IX века до н.э. Мужчины, которые были войнами и часто сражались, как правило держали оружие в правой руке, и если в ней ничего не было, это означало дружеские намерения. То есть соперник был невооружен. А рукопожатие стало символом – «пустых рук». Таким образом еще заключали договора. Если они не могли прийти к единому согласию, то пожимали друг другу левые руки, это значило, мирного соглашения не было. Сейчас этот жест используется повсеместно. Также рукопожатием спортсмены благодарят друг друга за проведенный бой, а боксеры из-за наличия перчаток прикасаются кулаками.Это жест даже применят маленькие дети, когда у них что-то получается сделать с ошеломительным успехом, они хлопают друг другу ладонью в ладонь. Среди взрослых этот жест не меньше пользуется популярностью. Как утверждают историки, жест появился в США у афроамериканцев. И в большинстве случаев ими пользовались темнокожие. Однако этот жест стал известным на весь мир еще в 1977 году, когда бейсбольная команда «Лос-Анджелес Доджерс» одержала победу в национальном чемпионате. Тогда Дасти Байкер среди матча выполнил тридцатый хоум-ран и дал пять игроку из этой же команды.Получая этот жест, люди в ответ улыбаются. И действительно, этот жест излучает только позитивный настрой. «Большой палец вверх» стал известным еще во время гладиаторских боев в Риме. Тогда у императора и у публики было право казнить или помиловать бойца. Так вот именно этот жест давал шанс остаться в живых, а если после боя люди показывали "палец вниз" – в живых не оставляли. Однако историки утверждают, что в зрительском голосовании любой жест пальцами означал казнь. Помилование выглядело по-другому, для этого зрители кричали и махали платками.