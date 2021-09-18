Каждый из нас, не задумываясь, ежедневно использует различные жесты. А все же интересно, откуда они произошли? Ведь у каждого жеста есть своя история. Зачем мужчины при встрече жмут друг другу руку? Мы вам расскажем истории самых популярных жестов. Зачем мужчины это делают? История популярных мужских жестов

1. Рукопожатие

Такой жест является одним из самых распространенным в Европе. Его стали использовать еще IX века до н.э. Мужчины, которые были войнами и часто сражались, как правило держали оружие в правой руке, и если в ней ничего не было, это означало дружеские намерения. То есть соперник был невооружен. А рукопожатие стало символом – «пустых рук». Таким образом еще заключали договора. Если они не могли прийти к единому согласию, то пожимали друг другу левые руки, это значило, мирного соглашения не было. Сейчас этот жест используется повсеместно. Также рукопожатием спортсмены благодарят друг друга за проведенный бой, а боксеры из-за наличия перчаток прикасаются кулаками.

2. Дай пять

Это жест даже применят маленькие дети, когда у них что-то получается сделать с ошеломительным успехом, они хлопают друг другу ладонью в ладонь. Среди взрослых этот жест не меньше пользуется популярностью. Как утверждают историки, жест появился в США у афроамериканцев. И в большинстве случаев ими пользовались темнокожие. Однако этот жест стал известным на весь мир еще в 1977 году, когда бейсбольная команда «Лос-Анджелес Доджерс» одержала победу в национальном чемпионате. Тогда Дасти Байкер среди матча выполнил тридцатый хоум-ран и дал пять игроку из этой же команды.

3. Класс

Получая этот жест, люди в ответ улыбаются. И действительно, этот жест излучает только позитивный настрой. «Большой палец вверх» стал известным еще во время гладиаторских боев в Риме. Тогда у императора и у публики было право казнить или помиловать бойца. Так вот именно этот жест давал шанс остаться в живых, а если после боя люди показывали "палец вниз" – в живых не оставляли. Однако историки утверждают, что в зрительском голосовании любой жест пальцами означал казнь. Помилование выглядело по-другому, для этого зрители кричали и махали платками.