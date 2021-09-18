Мне это упражнение помогает, возможно, поможет и вам.

Ягодицы как у певицы Дженнифер Лопес? Что только не советуют нам тренеры и специалисты по фитнесу – и перекрестные выпады, и приседания, и упражнения со штангой. Я хочу поделиться с вами упражнением, которое можно выполнять, если у вас нет возможности заниматься в зале, а есть возможность заниматься только дома и при этом очень мало времени на физзарядки.Это приседание на одной ноге. Но так как делать его без опоры не легко, вам понадобится опора. Найдите для себя такую опору дома – ей может стать передвижная вешалка-штанга на колесах, подоконник или перекладина дивана, кресла. Встаньте перед опорой, обопритесь на нее руками, одну ногу поставьте впереди тела, другую сзади. Затем оторвите позади стоящую ногу от пола и согните ее в колене. Присядьте на одной ноге, наклоняя при этом корпус на 45 градусов вперед. Старайтесь при приседании. При выполнении этого упражнения следует соблюдать важные правила: делать паузы между сетами упражнений, выполняйте приседание одновременно с отведением тазобедренного сустава назад.Любите и берегите себя!