– Всемирная пандемия ограничила нас во многом, заставив перестроить наш привычный образ жизни. Но сегодня для нас большой праздник, наш город расцвел. В Уральске, на стыке Европы и Азии, на берегу Урала проходит международный кинофестиваль. Я верю, что проведение такого мероприятия станет для нас доброй традицией, - отметил заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов.

– Сегодня замечательный день, я приехала на Родину. Я выросла здесь, моя мечта сбылась, сыграла большую роль в кино, встретила свою половинку, своего Толегена, Кумана Тастамбекова. Мы жили счастливо, вырастили счастливых детей. Поздравляю вас с открытием кинофестиваля, пусть он превратится в добрую традицию, чтобы мы регулярно привозили вам новинки кино, которые будут учить молодёжь добру и единству, - подчеркнула актриса.

– Спасибо за ваши тёплые слова и за такой душевный прием. Я буду уезжать с прекрасными впечатлениями о вашем крае и всегда буду помнить вашу поддержку. Сегодняшний фестиваль - хорошее начала благого дела. Пусть он будет традиционным, и чтобы из года в год мы встречались с вами именно на этой сцене. Всем желаю крепкого здоровья и мирного неба надо головой, - отметила актриса кино Самал Еслямова.

16 сентября в казахском драматическом театре имени Х. Букеевой открылся международный кинофестиваль короткометражных и документальных фильмов. Гостями мероприятия стали такие звезды казахстанского кинематографа как заслуженная артистка Казахстана Меруерт Утекешова, заслуженный деятель страны Алтынай Ногербек, обладательница номинации "Лучшая женская роль" в международном Каннском фестивале Самал Еслямова, режиссер и сценарист Ерлан Нурмагамбетов, вице-президент АО "Казахфильм" Айдар Баталов, киноактриса Дарига Бадыкова, оператор и режиссёр документальных фильмов Талгат Тайшанов, режиссёр Айгуль Черендинова, актер и певец Олжас Абай, сценарист и клипмейкер Женисхан Момышев, медиаменеджер и продюсер Алпамыс Шаримов, актер Рамазан Амантай.Актриса театра и кино Меруерт Утекешова родилась и выросла в Уральске. Она отметила, что наш город ей очень дорог и близок.Необходимо отметить, что от участников поступило более 100 заявок. За два дня члены жюри должны будут просмотреть всё и отобрать 30 лучших, из которых только 10 будут удостоены таких номинаций как "Лучший фильм", "Лучший режиссёр", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая операторская работа", Лучший художник", "Лучший постановщик", "Лучший документальный фильм", "Приз зрительских симпатий".