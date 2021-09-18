«Мать жениха на церемонии была в белом платье, которое выглядело как свадебное платье. И вставала впереди невесты всегда...»

«У невестки точно будут проблемы с этой свекровью», — обсуждали комментаторы. «У таких мам есть проблемы... серьёзные проблемы...» «Зачем? Или она пыталась испортить сыну свадьбу... непонятно»

Праздничное фото, на котором мать жениха, одетая в мини-платье, загородила невесту, очень удивило гостей. Если вас пригласили на свадьбу, запомните несколько простых правил, например, не опаздывать на торжество и промолчать, когда задаётся вопрос: «Кто знает причину, по которой эти двое не должны вступать в брак...». Ещё один очень важный момент! Не надевайте белое, если только вы не сама невеста! А то получится, как на этой свадьбе... Самое ужасное — оказалось, что так поступила не случайная гостья, а свекровь – мать жениха. Похоже, женщина решила что-то доказать этим и нарядилась в платье, почти как у невесты – но намного короче в длину. А самое обидное, что женщина «пошла дальше» и испортила главный день невесты, закрывая её на всех фотографиях. Этот свадебный снимок стал вирусным и был опубликован в одной из групп соцсети Facebook.