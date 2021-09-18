Этот свадебный снимок стал вирусным. Свекровь закрывала невесту на всех фото
Зачем? Или она пыталась испортить сыну свадьбу... непонятно
Праздничное фото, на котором мать жениха, одетая в мини-платье, загородила невесту, очень удивило гостей.
Если вас пригласили на свадьбу, запомните несколько простых правил, например, не опаздывать на торжество и промолчать, когда задаётся вопрос: «Кто знает причину, по которой эти двое не должны вступать в брак...». Ещё один очень важный момент! Не надевайте белое, если только вы не сама невеста! А то получится, как на этой свадьбе...
Самое ужасное — оказалось, что так поступила не случайная гостья, а свекровь – мать жениха. Похоже, женщина решила что-то доказать этим и нарядилась в платье, почти как у невесты – но намного короче в длину.
А самое обидное, что женщина «пошла дальше» и испортила главный день невесты, закрывая её на всех фотографиях.
Этот свадебный снимок стал вирусным и был опубликован в одной из групп соцсети Facebook.
«Мать жениха на церемонии была в белом платье, которое выглядело как свадебное платье. И вставала впереди невесты всегда...»
«У невестки точно будут проблемы с этой свекровью», — обсуждали комментаторы.
«У таких мам есть проблемы... серьёзные проблемы...»
«Зачем? Или она пыталась испортить сыну свадьбу... непонятно»
А вы что думаете по этому поводу?
