Чиновник выплатит 12 миллионов тенге штрафа, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Пять миллионов тенге требовали у жителя Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ"

Антикоррупционная служба сообщила об осуждении заведующего сектора по защите прав детей отдела образования Талдыкоргана. Городской суд приговорил его к штрафу в размере 12 миллионов тенге.

- Он подозревался в получении через посредника взятки в сумме 400 тысяч тенге за передачу малолетней сироты на воспитание в семью, - говорится в сообщении.

Посредник также понесёт наказание - четыре миллиона тенге штрафа.

