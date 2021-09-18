Чиновник выплатит 12 миллионов тенге штрафа, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Антикоррупционная служба сообщила об осуждении заведующего сектора по защите прав детей отдела образования Талдыкоргана. Городской суд приговорил его к штрафу в размере 12 миллионов тенге.

- Он подозревался в получении через посредника взятки в сумме 400 тысяч тенге за передачу малолетней сироты на воспитание в семью, - говорится в сообщении.

Посредник также понесёт наказание - четыре миллиона тенге штрафа.

