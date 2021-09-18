В ЗКО начался отбор в президентский кадровый резерв
Срок пребывания в резерве будет составлять три года, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Новый набор в президентский молодёжный кадровый резерв стартовал первого сентября в онлайн-режиме на специально разработанной цифровой платформе pkrezerv.gov.kz.
Основная задача формирования резерва заключается в поиске так называемых «лидеров новой формации», руководствующихся общественными интересами, желающих привнести изменения во благо развития страны.
Отметим, что для в 2019 году был организован первый отбор в резерв. По его итогам отобрали 300 резервистов, из которых 184 трудоустроены. В этом году будут отобраны 50 резервистов для государственного сектора.
В конкурсе могут принять участие все казахстанцы,отвечающие требованиям:
возраст - не старше 35 лет;
имеющие высшее образование и стаж работы - не менее пяти лет;
знание государственного языка на уровне не ниже среднего B1;
Для получения данного сертификата необходимо пройти тестирование в Национальном центре тестирования (система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ, период действия сертификата – 3 года) при Министерстве образования и науки либо на онлайн-сервисе тестирования казахского языка QAZAQ RESMI TEST (система тестирования официально-делового казахского языка, период действия сертификата – 1 год) Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.».
Назначение резервиста на вакантную государственную должность будет осуществляться во внеконкурсном порядке с учётом набора компетенций и по рекомендации Национальной комиссии по молодёжному кадровому резерву. При этом зачисление в резерв не гарантирует назначение на государственную должность.
Для зачисления в резерв кандидатам предстоит пройти несколько последовательных этапов, в том числе:
оценку способностей работать со сложной числовой и текстовой информацией;
решение ситуационных задач;
оценку компетенций;
собеседование в экспертной комиссии;
заседание Национальной комиссии по молодежной кадровой политике при президенте.
Стоит отметить, что большинство этапов будут проходить в онлайн-режиме.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!