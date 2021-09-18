Большинство казахстанских соискателей хотели бы зарабатывать в месяц от 100 до 200 тысяч тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Зарплату преподавателям вузов повысят на 21-32% в новом учебном году По результатам исследования поисковой системы вакансий GorodRabot.kz, 64% казахстанских соискателей устроила бы зарплата от 100 до 200 тысяч тенге в месяц. 18% опрошенных мечтают о зарплате от 200 до 300 тысяч тенге в месяц. Зарплату 300 ‒400 тысяч тенге хотят получать 4% участников опроса, а 8% хотели бы зарабатывать от 400 до 500 тысяч тенге. Больше 500 тысяч тенге в месяц ‒ зарплата мечты для 6% соискателей в Казахстане. Опрос проходил на сайте и в соцсетях поисковой системы GorodRabot.kz с 6 по 12 сентября 2021 года, в опросе приняли участие 1350 жителей Казахстана. В середине сентября 2021 года на GorodRabot.kz ‒ почти 12 тысяч вакансий в Казахстане. В 15% из них указана зарплата от 60 до 100 тысяч тенге, 42% вакансий предлагают зарплату от 100 до 200 тысяч тенге. 9% работодателей готовы платить от 300 до 500 тысяч тенге, а 4% ‒ больше 500 тысяч тенге в месяц. Больше всего вакансий для менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, бухгалтеров, грузчиков, охранников, офис-менеджеров, торговых представителей, разнорабочих и водителей-экспедиторов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.