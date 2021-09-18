– В первую очередь хочется поздравить всех с таким замечательным праздничным днем. В областном центре проходят множество мероприятий, которые приурочены к празднованию Дня города. Одно из них - это сдача многоквартирного девятиэтажного дома, построенного по государственной программе. Разработать программу с доступными условиями поручил Елбасы Нурсултан Назарбаев. Она предназначена для тех, кто не может купить квартиру, а именно для малообеспеченных семей. Именно для них мы строим такие дома, - отметил Гали Искалиев.

– Мы приехали разделить с вами эту радость. Для меня очень приятно, что мои земляки имеют возможность получить квартиры. На строительство дома ушло два миллиарда тенге, это не считая стоимости подведенной инфраструкты. Дом будет сдаваться по принципу арендного жилья, вы будете платить в месяц от шести до 12 тысяч тенге, не включая плату за коммунальные услуги. Лучше иметь свой маленький уютный уголок, чем арендовать у кого-то. Хочу так же поблагодарить компанию "Болашак-Т" за такой красивый дом. Поздравляю всех новоселов с этим знаменательным днем, желаю, чтоб в ваших домах было всегда тепло и уютно, - добавил глава региона.

– До сегодняшнего дня арендовали жилье, было неудобно. Далее встали в очередь по категории многодетная семья, сегодня получили трехкомнатную квартиру, чем очень рады, - говорит Асель Альмуханова.

Сегодня, 18 сентября, состоялась торжественная сдача в эксплуатацию нового девятиэтажного многоквартирного дома. Объект был построен по улице Бирлик, в районе поселка Зачаганск. Ключи от заветных квартир смогли получить 198 семей. Строительство дома обошлось областному бюджету в два миллиарда тенге. Подрядной организацией является ТОО "Болашак-Т". Дом построили по программе "Нурлы жер". Вручать ключи приехал аким области Гали Искалиев.К слову, квартиры распределили среди очередников в местных исполнительных органах, а именно многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот и социальных рабочих.Одними из новоселов является семья Альмухановых, в которой воспитываются пятеро детей.