Победители получили грамоты и памятные подарки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более 300 жителей Уральска приняли участие в велотреале Сегодня, 18 сентября, в Переволочной роще прошел велотреал "JaiyqBikeFest", посвященной празднованию Дня города. Принять участие в соревнованиях решили более 300 жителей города. Возрастная категория разная: самому молодому участнику 9 лет, самому возрастному - 60. – Такие соревнования проводятся второй год подряд. В прошлом году уральцы выразили огромный интерес, желающих поучаствовать было много, и поэтому в этом году мы решили вновь провести велотреал. Примечательно, что количество желающих принять участие выросло. С раннего утра здесь начали собираться горожане со своими велосипедами. В 2020 году в основном принимали участие профессиональные спортсмены и спортсмены любители, а в этом году среди участников есть школьники и студенты. Велоспорт - один из самых полезных для здоровья занятий, поэтому мы поставили перед собой задачу развивать именно этот вид массового спорта, - рассказал руководитель отдела физической культуры и спорта Уральска Артур Шергалиев. Соревнования начались с жеребьевки, далее участников разделили по возрастным группам. 18-летний Михаил Осипов говорит, что участвует в велотреале второй год подряд. В прошлом году молодой человек занял первое место. – Мне очень нравится велоспорт, уже девять лет занимаюсь этим видом спорта. В прошлом году занял первое место, в этом году планирую так же завоевать призовое место. Будущую профессию непременно связываю со спортом, после завершения колледжа планирую поступить на факультет физической культуры, - подчеркнул Михаил Осипов. Отметим, что с 10 по 19 сентября в Уральске празднуется День города. Многочисленные мероприятия проходят в разных частях города.  