Авария произошла сегодня, 18 сентября, около 17.00 на пересечении проспекта Абая и улицы Восточная. По словам очевидцев, автобус ехал по проспекту Абая в сторону центра и на пересечении с улицей Восточная столкнулся с "Нивой". По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в аварии пострадала 45-летняя женщина. Прибывшей на место каретой скорой помощи она была доставлена в городскую многопрофильную больницу. – Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб плеча и ушиб почки. После осмотра направлена на амбулаторное лечение, - сообщили в облздраве. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали прокомментировать аварию позже.