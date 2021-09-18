В результате аварии пострадала женщина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пассажирский автобус столкнулся с Нивой в Уральске   Авария произошла сегодня, 18 сентября, около 17.00 на пересечении проспекта Абая и улицы Восточная. По словам очевидцев, автобус ехал по проспекту Абая в сторону центра и на пересечении с улицей Восточная столкнулся с "Нивой". По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО,  в аварии пострадала 45-летняя женщина. Прибывшей на место каретой скорой помощи она была доставлена в городскую многопрофильную больницу. – Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб плеча и ушиб почки. После осмотра направлена на амбулаторное лечение, - сообщили в облздраве. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали прокомментировать аварию позже. Пассажирский автобус столкнулся с Нивой в Уральске Пассажирский автобус столкнулся с Нивой в Уральске Пассажирский автобус столкнулся с Нивой в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА