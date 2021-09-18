- В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +13..+15, ночью похолодает до +5..+7.
- В Атырау - ясная погода без осадков. Днём ожидается +19..+21 градусов, ночью - +6..+8 градусов.
- В Актобе без осадков. Днём воздух прогреется до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов.
- В Актау будет малооблачно. Днём столбики термометра покажут +24..+26 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов.
