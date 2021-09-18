Авария произошла сегодня, 18 сентября, по улице Жангир хана, в районе остановки Жазира. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель за рулем автомашины марки Лада с российским учетом врезался в фонарный столб. – За рулем оказался 31-летний военнослужащий-контрактник воинской части 5517. Мужчина свою вину отрицает. По его словам, машина принадлежит не ему. Однако на момент приезда сотрудников полиции, возле машины находился только он. Жертв и пострадавших нет. На место направлены сотрудники управления собственной безопасности и воинской части. Был пьян военнослужащий или нет - определит медицинское освидетельствование, - рассказал официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков. Другие подробности ДТП выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.