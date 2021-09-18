Вот тут вам и пригодится тот маленький секрет.

Многие сравнивают приготовленную еду шеф-поваром или домохозяйкой. И не зря говорят, в ресторане вкуснее. Поверьте, все кроется в маленьких секретах опытных кулинаров, а не в качестве самого мяса. Мы вам расскажем, один из секретов, который превратит обычный ужин в семейном кругу в ресторанные посиделки. Ничего сложного, пользуйтесь этими приемами и не пожалеете. Если мы запекаем или жарим мясо, выполняем все стандартные действия: поперчили, посолили, замариновали. Бесспорно, получается вкусно, но чего-то не хватает.Дело в том, что кроме соли, необходимо добавлять еще и сахар, но не больше одной чайной ложки. С помощью этого ингредиента можно поменять вкус птицы, рыбы. Даже если вы выбрали недорогой вид рыбной продукции, то добавив сахара, она станет после приготовления более сочной и ароматной.