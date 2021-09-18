–Автомашина Opel выехала на обгон, водитель не справился с рулевым управлением и касательно столкнулся с «Приорой». В результате обе машины опрокинулись. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". В рамках расследования назначены ряд экспертиз. Выясняются причины происшествия. Другая информация в рамках ст.201 УПК РК не разглашается, - рассказал Болатбек Бельгибеков.

– По дороге на обгон вышла вторая машина, которая допустила столкновение. За рулём иномарки был следователь Дарьинского РОВД. Думанбек Мулдашев в тяжёлом состоянии был доставлен в областную больницу, однако от полученных травм скончался не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла сегодня, 18 сентября, на автодороге Уральск-Кирсаново, недалеко от поселка Трекино. Как рассказал официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков, на трассе столкнулись автомашины марки Opel и «Лада Приора».В результате аварии водитель «Лада Приора» от полученных травм скончался. Им оказался 27-летний сотрудник службы пробации №2 района Байтерек, лейтенант юстиции Думанбек Мулдашев. Как рассказали в пресс-службе ДУИС по ЗКО, мужчина на личном авто направлялся на работу в поселок Дарьинск.У Думанбека Мулдашева осталась супруга и двухлетний сын. В органах работал с 2015 года. Между тем водитель иномарки, следователь Дарьинского РОВД с различными травмами доставлена в больницу.