50-е годы для Америки – это было очень странное время: людей делят по расовым признакам, врачи рекламируют табак, а в кино показывают порнофильмы. В выходные молодые семьи нашли развлечение в том, что устраивали настоящие гонки из детей, которые еще не научились ходить. Что? Да…Малыши, которые едва научились стоять на ногах, должны были доползти до финиша. Старт с ворот, как на скачках. Малыши стартуют все вместе и начинают ползти к финишу. Кто встал на ножки, того дисквалифицируют, а победителю вручалась мягкая игрушка и корона, родителям — денежный приз. Конечно же, все вокруг болеют за них!Всем малышам давали клички, их выписывали на специальном табло вместе с шансами на выигрыш. Правда неизвестно, принимались ли ставки… Родители были в восторге, а вот малыши — нет. Мамы, папы, родственники — все поддерживали малыша. А ребёнок мог просто устать и уснуть на полпути, расплакаться из-за жары или голода, да и вообще страшно представить, какой там гам стоял. Несмотря на весь абсурд, «дерби в подгузниках» были очень популярны. Пик популярности был с 1946 по 1955 годы, но... Что удивительно, оказалось их проводят и сейчас, причем теперь в разных странах. Правда, ворота на старте убрали...Посмотрите как это выглядет. https://youtu.be/m5ch7nqAw6g