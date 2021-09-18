Горячая вода - 1 литр

Пищевая сода - 8 чайных ложек

Любое моющее средство для посуды - 2 чайные ложки

9% столовый уксус - 8 чайных ложек

Способ приготовления:

Диван является неотъемлемой частью любого интерьера. Часто мы отдаем предпочтение светлым оттенкам, так как именно такие тона визуально делают комнату просторной и уютной. Но есть один значимый минус - это маркость, особенно если в доме есть маленькие дети или домашние животные. Пятна от шоколада, сока, фломастера, грязных лап нелегко очистить. Тогда приходится прибегать к помощи клининговых компаний, услуги которых стоят немалых денег. То же самое касается дорогих моющих средств, и не факт, что они помогут. Предлагаем вашему вниманию домашний способ очистки дивана от пятен различного происхождения. Ваша мебель станет как новая, а подходит он для диванов с любой обивкой. Пятно от шоколада исчезнет за секунду. В общем, попробуйте сами и вы не пожалеете. Для начала необходимо подготовить диван. Для этого мягкую мебель тщательно необходимо пропылесосить. Далее готовим раствор.В воду добавляем пищевую соду, моющее средство и уксус, тщательно перемешиваем и взбиваем как можно больше пены. С помощью губки наносим пену на обивку дивана и равномерно распределяем по поверхности. Щеткой тереть не рекомендуется. Оставляем диван на полчаса. В таз наливаем чистую воду и с помощью губки протираем диван. Результат вы увидите сразу же.