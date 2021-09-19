Сегодня, 18 сентября состоялось торжественное открытие областной специализированной детско-юношеской школы по подготовке олимпийского резерва. Сдача объекта в эксплуатацию была приурочена к празднованию Дня города. Поздравить собравшихся с праздником приехал аким области Гали Искалиев. Он отметил, что первым богатством для человека является здоровье, а чтобы оно было крепким нужно с ранних лет заниматься спортом и физической активностью. – Конечно, каждый сам решает заниматься ему спортом или нет, однако наша задача - это строить спортивную инфраструктуру, чтобы у желающих была такая возможность. Несколько лет назад глава Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил построить по стране 100 физкультурно-оздоровительных комплексов и мы эту задачу выполняем. В районах построили уже пять ФОКов, в этом году сдаем еще три, в следующем году начнем строительство еще двух комплексов. Хотелось бы отдельно поблагодарить наших предпринимателей, мы называем это социальной ответственностью бизнеса. Ведь каждый из них когда-то получил возможность заниматься бесплатно спортом, и сейчас, когда стал профессиональным спортсменом, он отдает дань уважения. В прошлом году построили футбольный и теннисные центры, а в этом году - дзюдо и баскетбольный центры. Такая работа ведется не только в городе, но и в районах, в таких поселках как Асан, Январцево. Открываются много различных спортивных площадок. Все это делается для того, чтобы наши дети имели возможность заниматься спортом, были здоровыми и успешными гражданами нашей страны. Всем хочу пожелать успехов в спорте, прославляйте нашу страну на международных спортивных аренах, - отметил Гали Искалиев. Спортивная школа была построена за счет КПО б.в. По словам представителя компании Куаныша Кудайбергенова, предприятие ежегодно реализует большое количество социально-инфраструктурных проектов. – От лица компании КПО б.в. хочется поздравить горожан с открытием такого замечательного комплекса. Наши социально-инфраструктурные проекты направлены на строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. В области начато строительство ФОКов с охватом всех районов. Надеемся, что мы реализуем все объекты в сроки, с достойным качеством, а дети будут радовать нас своими успехами. Верим, что этот центр станет любимым местом не только профессиональных спортсменов, но и остальных любителей спорта, - подчеркнул Куаныш Кудайбергенов. На открытии спортивного комплекса так же побывал чемпион олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, профессиональный боксер, заслуженный спортсмен РК Данияр Елеусинов. – Спасибо вам, что пригласили меня на сегодняшнее мероприятие, за оказанное уважение и почет. От всей души желаю вам крепкого здоровья, чтобы в стенах этого комплекса выросли настоящие спортсмены, которые с достойнством будут представлять нашу страну на международных соревнованиях, - отметил Данияр Елеусинов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.